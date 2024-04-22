(Осинцева) Анастасия
Место рождения
Дата рождения17.12.1907 ст.
Дата смерти09.06.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1907 ст.
Мать: Анастасия Андреевна
Крещение
20.01.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
09.06.1908 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
12.06.1908 ст.
Погребен на местном кладбище