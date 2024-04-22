(Осинцева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осинцева) Анастасия

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.12.1907 ст.

Дата смерти

09.06.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: Анастасия Андреевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
20.01.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
09.06.1908 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
12.06.1908 ст.
Погребен на местном кладбище
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