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Савишина Анна Яковлева

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Место рождения

Вакино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Вакино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Муж: Савишин Павел Иванович(Б)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Савишина Матрона Павлов(С)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Рождение ребёнка
07.07.1894

Сын: Савишин Михаил Павлович(Р.С)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Рождение ребёнка
16.07.1895

Сын: Савишин Илья Павлович(Р)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Рождение ребёнка
14.02.1898

Дочь: Савишина Евдокия Павловна(Р)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Рождение ребёнка
18.07.1899

Сын: Савишин Семеон Павлович(Р)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Савишина Евдокия Павловна(Р.С)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Савишин Павел Павлович(С)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Рождение ребёнка
08.06.1904

Дочь: Савишин Антонина Павловна(Р.С)

Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)

Смерть
Неизвестно
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