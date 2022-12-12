Савишина Анна Яковлева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Савишина Матрона Павлов(С)
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Рождение ребёнка
07.07.1894
Сын: Савишин Михаил Павлович(Р.С)
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Рождение ребёнка
16.07.1895
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Рождение ребёнка
14.02.1898
Дочь: Савишина Евдокия Павловна(Р)
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Рождение ребёнка
18.07.1899
Сын: Савишин Семеон Павлович(Р)
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Савишина Евдокия Павловна(Р.С)
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Савишин Павел Павлович(С)
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Рождение ребёнка
08.06.1904
Дочь: Савишин Антонина Павловна(Р.С)
Отец ребёнка: Савишин Павел Иванович(Б)
Смерть
Неизвестно