Будилович Василий Арсеньевич
Место рождениядеревня Полоски, Полосская волость, Бельский уезд, Седлецкая губерния
Дата рождения1882
Дата смерти29.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Полоски, Полосская волость, Бельский уезд, Седлецкая губерния
Бракосочетание
10.05.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Арест
23.10.1937
Осуждение
25.12.1937
Смерть
29.12.1937
расстрелян