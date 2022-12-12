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Будилович Василий Арсеньевич

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Место рождения

деревня Полоски, Полосская волость, Бельский уезд, Седлецкая губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

29.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Полоски, Полосская волость, Бельский уезд, Седлецкая губерния
Бракосочетание
10.05.1919

Жена: Будилович Татьяна Алекандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Арест
23.10.1937
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Осуждение
25.12.1937
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
29.12.1937
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
расстрелян
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