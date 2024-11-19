Степанов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти20.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Степанов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна
Мартемьяново, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932
Сын: Степанов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Степанова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Соловьёва (Степанова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна
Призыв на военную службу
11.01.1943
53 гвардейская стрелковая дивизия; 159 гвардейский стрелковый полк 53 гвардейской стрелковой дивизии.
Смерть
20.02.1943
Новгородская область, Старорусский р-н, д. Матасово
Погиб в бою возле села Извоз Ленинградской области. Похоронен в братской могиле д. Матасово.