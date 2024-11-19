Степанов Михаил Сергеевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Степанов Сергей Егорович (Георгиевич)

Мать: Степанова (Смирнова) Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Степанов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна

Мартемьяново, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Степанов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Степанова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Соловьёва (Степанова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Призыв на военную службу
11.01.1943
53 гвардейская стрелковая дивизия; 159 гвардейский стрелковый полк 53 гвардейской стрелковой дивизии.
Смерть
20.02.1943
Новгородская область, Старорусский р-н, д. Матасово
Погиб в бою возле села Извоз Ленинградской области. Похоронен в братской могиле д. Матасово.

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