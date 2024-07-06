Степанова Пелагея Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Степанов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич

Мартемьяново, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Степанов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Степанова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Соловьёва (Степанова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
?.04.1946
Мытищи, Мытищи, Московская область
Сбило поездом на станции Мытищи.
Похороны
1946
Джимгаровское кладбище, г.Москва

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