Степанова Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Степанов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич
Мартемьяново, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932
Сын: Степанов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Степанова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Соловьёва (Степанова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Степанов Михаил Сергеевич
Смерть
?.04.1946
Сбило поездом на станции Мытищи.
Похороны
1946
Джимгаровское кладбище, г.Москва