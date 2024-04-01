Варламов Антроп Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Антроп Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варламов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Менькова Марфа Евтропиева

Мать ребёнка: Варламова Агафья Лазарева

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Варламов Алексей Антропов

Мать ребёнка: Варламова Агафья Лазарева

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Варламов Лазарь Антропов

Мать ребёнка: Варламова Агафья Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Агафья Лазарева

Смерть
Неизвестно
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