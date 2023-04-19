Жильчикова (Малышева) Клавдия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильчикова (Малышева) Клавдия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Малышев Михаил Прохоров

Мать: Малышева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1902

Дочь: Королева Фаина Павловна

Отец ребёнка: Жильчиков Павел Асигкритов

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жильчиков Павел Асигкритов

Смерть
Неизвестно
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