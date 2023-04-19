Жильчикова (Малышева) Клавдия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Малышев Михаил Прохоров
Мать: Малышева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.04.1902
Дочь: Королева Фаина Павловна
Отец ребёнка: Жильчиков Павел Асигкритов
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно