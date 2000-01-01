Исупова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Исупов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Исупов Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Исупов Сафрон Григорьевич

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Исупов Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Григорий Иванович

Смерть
После 1834
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