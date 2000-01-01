Исупова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Исупов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Исупов Сафрон Григорьевич
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Исупов Лаврентий Григорьевич
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Исупов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834