Жерихин Алексей Назарович
Место рожденияд. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево
Рождение ребёнка
12.08.1885
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Жерихина Анна Илларионовна
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно