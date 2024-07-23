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Жерихин Алексей Назарович

Место рождения

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Жерихин Назар Евсевьевич (Евсигнеевич)

Мать: Жерихина Ирина Титовна

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерихина Анна Илларионовна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
12.08.1885

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Жерихина Анна Илларионовна

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно

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