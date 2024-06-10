Асташенков Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАсташенков Федор

Асташенков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Асташенкова (Асташенкова) Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Асташенков Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чухланцев (Асташенкова) София

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Асташенкова (Асташенкова) Лидия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.