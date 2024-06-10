Асташенков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Асташенкова (Асташенкова) Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Асташенков Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чухланцев (Асташенкова) София
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Асташенкова (Асташенкова) Лидия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно