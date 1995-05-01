Асташенкова (Асташенкова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти?.05.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Асташенков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Потейко Виталий Геннадиевич
Отец ребёнка: Потейко Геннадий Ефимович
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Потейко Геннадий Ефимович
Смерть
?.05.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область