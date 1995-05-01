Асташенкова (Асташенкова) Лидия 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асташенкова (Асташенкова) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

?.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Асташенков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Потейко Виталий Геннадиевич

Отец ребёнка: Потейко Геннадий Ефимович

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Потейко Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Потейко Геннадий Ефимович

Смерть
?.05.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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