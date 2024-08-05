Архангельская (Архангельская) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Архангельская) Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Архангельский Иван Фролович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Архангельский Александр Павлович

Отец ребёнка: Архангельский Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Архангельская) Юлия Павловна

Отец ребёнка: Архангельский Павел Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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