Архангельская (Архангельская) Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Архангельский Иван Фролович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Архангельский Александр Павлович
Отец ребёнка: Архангельский Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Архангельская) Юлия Павловна
Отец ребёнка: Архангельский Павел Сергеевич
Смерть
Неизвестно