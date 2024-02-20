Бородин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1965

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Около 1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1965

Отец: Бородин Николай

Мать: Бородина Надежда Васильевна

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