Кубыкина (Горелова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубыкина (Горелова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубыкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Бракосочетание
24.10.1918

Муж: Кубыкин Василий Павлович

Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, богородской волости дер Валявихи крест дочь девица 20
Рождение ребёнка
14.07.1921

Сын: Кубыкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
07.12.1923

Дочь: (Кубыкина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
11.04.1926

Сын: Кубыкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1928

Сын: Кубыкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
17.?.1930

Дочь: (Кубыкина) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Выд 364631 от 2 февр 1981советский ЗАГС г Алматы
Рождение ребёнка
15.05.1935

Сын: Кубыкин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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