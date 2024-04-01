Кубыкина (Горелова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубыкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Бракосочетание
24.10.1918
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, богородской волости дер Валявихи крест дочь девица 20
Рождение ребёнка
14.07.1921
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
07.12.1923
Дочь: (Кубыкина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
11.04.1926
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1928
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
17.?.1930
Дочь: (Кубыкина) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Выд 364631 от 2 февр 1981советский ЗАГС г Алматы
Рождение ребёнка
15.05.1935
Сын: Кубыкин Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Кубыкин Василий Павлович
Смерть
Неизвестно