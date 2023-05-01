Сокоренко Алена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокоренко Алена Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1993

Отец: Сокоренко Игорь Владимирович

Мать: Сокоренко Ольга Владимировна

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