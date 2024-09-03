Кусмарцев Трифон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кусмарцев Иван Трифонович
Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Толстова (Кусмарцева) Харитина Трифоновна
Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кусмарцев Степан Трифонович
Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Суворова (Кусмарцева) Анастасия Трифоновна
Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна
Смерть
Неизвестно