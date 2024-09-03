Кусмарцев Трифон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусмарцев Трифон Григорьевич

Кусмарцев Трифон Григорьевич

Место рождения

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кусмарцева Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусмарцев Иван Трифонович

Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Толстова (Кусмарцева) Харитина Трифоновна

Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кусмарцев Степан Трифонович

Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Суворова (Кусмарцева) Анастасия Трифоновна

Мать ребёнка: Кусмарцева Параскева Матвеевна

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.