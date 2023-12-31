Мильцина Марина
Место рожденияс. Пушкарская слобода
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1851
с. Пушкарская слобода