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Мильцина Марина

Место рождения

с. Пушкарская слобода

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мыльцын Иван Михайлов

Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мильцын Павел Михайлов

Отец ребёнка: Мильцын Михаил Иванов

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильцын Михаил Иванов

Смерть
До 1851
с. Пушкарская слобода
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