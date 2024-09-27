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(Эсаулова) Евдокия Петровна

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

22.07.1888 ст.

Дата смерти

01.08.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888 ст.

Отец: Эсаулов Петр Антонов

Мать: Эсаулова Мария Михайловна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №65/22.07/24/Евдокия/поч.Кн/Петр Антонов Эс+Мария Михайловна В:мать Петра вдова Мария Матвеевна Эс
Смерть
01.08.1889 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №89/01.08/3/1 год от кори

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