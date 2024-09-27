(Эсаулова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1888 ст.
Дата смерти01.08.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888 ст.
Отец: Эсаулов Петр Антонов
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №65/22.07/24/Евдокия/поч.Кн/Петр Антонов Эс+Мария Михайловна В:мать Петра вдова Мария Матвеевна Эс
Смерть
01.08.1889 ст.
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №89/01.08/3/1 год от кори