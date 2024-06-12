Игнатов Павел Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Шилова Валерия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.12.1946
Дочь: Игнатова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Шилова Валерия Григорьевна
Смерть
Неизвестно