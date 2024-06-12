Игнатов Павел Митрофанович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатов Павел Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Шилова Валерия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.12.1946

Дочь: Игнатова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Шилова Валерия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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