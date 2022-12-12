Абдулвали Хисматуллович
Место рождения
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Хисматулла Нигматуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мухаметсафа Абдулвалиевич
Мать ребёнка: Хаббуниса Хайбулловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хайриниса Абдулвалиевна
Мать ребёнка: Хаббуниса Хайбулловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фахрибану Абдулвалиевна
Мать ребёнка: Хаббуниса Хайбулловна
Работа или профессия
Неизвестно