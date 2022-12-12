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Абдулвали Хисматуллович

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Место рождения

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Хисматулла Нигматуллович

Мать: не указана

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметсафа Абдулвалиевич

Мать ребёнка: Хаббуниса Хайбулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хайриниса Абдулвалиевна

Мать ребёнка: Хаббуниса Хайбулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фахрибану Абдулвалиевна

Мать ребёнка: Хаббуниса Хайбулловна

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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