Хаббуниса Хайбулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мухаметсафа Абдулвалиевич
Отец ребёнка: Абдулвали Хисматуллович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хайриниса Абдулвалиевна
Отец ребёнка: Абдулвали Хисматуллович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фахрибану Абдулвалиевна
Отец ребёнка: Абдулвали Хисматуллович
Работа или профессия
Неизвестно