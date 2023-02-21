Хаббуниса Хайбулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаббуниса Хайбулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметсафа Абдулвалиевич

Отец ребёнка: Абдулвали Хисматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хайриниса Абдулвалиевна

Отец ребёнка: Абдулвали Хисматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фахрибану Абдулвалиевна

Отец ребёнка: Абдулвали Хисматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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