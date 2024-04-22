Каликин Гавриил Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения24.03.1900
Дата смерти04.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900
Крещение
26.03.1900
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, псаломщик Гавриил Россов. Крёстный - житель деревни Плотниково, крестьянин Иван Ананьевич Руднёв. Крёс... Показать все
Смерть
04.08.1900
Умер от поноса. Возможно от кишечной инфекции.
Похороны
06.08.1900
Похоронен на деревенском кладбище.