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Каликин Гавриил Ксенофонтович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.03.1900

Дата смерти

04.08.1900

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900

Отец: Каликин Ксенофонт Парамонович

Мать: Каликина Акилина Ананьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
26.03.1900
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, псаломщик Гавриил Россов. Крёстный - житель деревни Плотниково, крестьянин Иван Ананьевич Руднёв. Крёс... Показать все
Смерть
04.08.1900
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от поноса. Возможно от кишечной инфекции.
Похороны
06.08.1900
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на деревенском кладбище.
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