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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бут Лукия Антоновна

Отец ребёнка: Олифер Антон

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Олифер Терентий Антонович

Отец ребёнка: Олифер Антон

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892

Сын: Олифер Семен Антонович

Отец ребёнка: Олифер Антон

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Федорченко Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Олифер Антон

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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