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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бут Лукия Антоновна
Отец ребёнка: Олифер Антон
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Сын: Олифер Терентий Антонович
Отец ребёнка: Олифер Антон
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Олифер Антон
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Федорченко Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Олифер Антон
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно