Бут (Олифер) Лукия Антоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Олифер Антон
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
25.10.1892
Муж: Бут Трофим Тарасович
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно