Бут (Олифер) Лукия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут (Олифер) Лукия Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Олифер Антон

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Бут Трофим Тарасович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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