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Фетисов Владимир Алексеевич
Фетисов Владимир Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.1988
Пол
Мужской
Отец
Фетисов Леонид /Алексей
1958 г.р.
Мать
Платонова Любовь Иннокентьевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1988
Отец:
Фетисов Леонид /Алексей
Мать:
Платонова Любовь Иннокентьевна
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