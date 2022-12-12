Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Возможно, родилась в д. Понизье Каширского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Васильева
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 1763 и 1782 гг. из д. Понизье Каширского уезда в д. Андреевка (Полевые Озерки) Епифанского уезда
Смерть
Неизвестно