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Василий Иванов

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Место рождения

Понизье, Кашира, Московская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Понизье, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Возможно, родилась в д. Понизье Каширского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Васильева

Место жительства
Неизвестно
Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 1763 и 1782 гг. из д. Понизье Каширского уезда в д. Андреевка (Полевые Озерки) Епифанского уезда
Смерть
Неизвестно
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