Усольцева Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Евдокия Ильинична

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.09.1862

Сын: Усольцев Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.02.1869

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.05.1871

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Шуваева Марья Михайловна

Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.09.1876

Сын: Усольцев Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Михайло Павлович

Смерть
Неизвестно
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