Усольцева Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
14.09.1862
Сын: Усольцев Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1869
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1871
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Шуваева Марья Михайловна
Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович
Рождение ребёнка
24.09.1876
Сын: Усольцев Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Усольцев Михайло Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно