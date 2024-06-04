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Бирюлин Петр Прокофьев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Бирюлин Прокофей Максимов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Бирюлина) Настасья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Бирюлин Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Бирюлина) Анна Петрова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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