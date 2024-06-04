Бирюлин Петр Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Бирюлин Прокофей Максимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Бирюлина) Настасья Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Бирюлин Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Бирюлина) Анна Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762