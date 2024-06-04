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Бирюлин Иван Петров

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1739 и 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Бирюлин Петр Прокофьев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина (Сорокина) Домна Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Татьянин (Бирюлин) Максим Иванов

Мать ребёнка: Бирюлина (Сорокина) Домна Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1812
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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