Бирюлин Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Бирюлин Петр Прокофьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Татьянин (Бирюлин) Максим Иванов
Мать ребёнка: Бирюлина (Сорокина) Домна Дмитриева
Смерть
1812