Кошелевъ Дорофей
Место рождения
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Кошелевъ Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Рябова (Кошелева) Ульяна
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кошелевъ Савелий
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Цыбина (Кошелева) Катерина
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Кошелева) Офимья
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кошелевъ Яковъ
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кошелевъ Григорий
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова