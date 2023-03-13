Кошелевъ Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелевъ Дорофей

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кошелевъ Никита

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Прасковья Прафенова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Рябова (Кошелева) Ульяна

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кошелевъ Савелий

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Цыбина (Кошелева) Катерина

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Кошелева) Офимья

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кошелевъ Яковъ

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кошелевъ Григорий

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Прафенова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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