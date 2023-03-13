Кошелева Прасковья Прафенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелева Прасковья Прафенова

Кошелева Прасковья Прафенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Рябова Ульяна

Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кошелевъ Савелий

Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Цыбина Катерина

Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кошелевъ Яковъ

Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кошелевъ Григорий

Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелевъ Дорофей