Кошелева Прасковья Прафенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Рябова Ульяна
Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кошелевъ Савелий
Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Цыбина Катерина
Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кошелевъ Яковъ
Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кошелевъ Григорий
Отец ребёнка: Кошелевъ Дорофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелевъ Дорофей