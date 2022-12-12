Желтова (Неизвестно) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтова (Неизвестно) Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1876 ст.

Сын: Желтов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Желтов Алексей Николаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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