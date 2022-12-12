Желтова (Неизвестно) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1876 ст.
Сын: Желтов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Желтов Алексей Николаевич
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно