Матвеевская Христинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1867
Сын: Матвеевский Алексей Федорович
Отец ребёнка: Матвеевский Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Матвеевский Иван Федорович
Отец ребёнка: Матвеевский Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Нерпина (Матвеевская) Лукерья Федоровна
Отец ребёнка: Матвеевский Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
28.04.1889
Дочь: (Матвееская) Мавра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно