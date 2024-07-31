Матвеевская Христинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеевская Христинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеевский Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
12.02.1867

Сын: Матвеевский Алексей Федорович

Отец ребёнка: Матвеевский Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Матвеевский Иван Федорович

Отец ребёнка: Матвеевский Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Нерпина (Матвеевская) Лукерья Федоровна

Отец ребёнка: Матвеевский Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
28.04.1889

Дочь: (Матвееская) Мавра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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