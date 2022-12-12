Шепелева Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Шепелев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шепелева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Шепелев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно