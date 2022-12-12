Шепелева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Ирина Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шепелев Петр Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Иванович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шепелева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Иванович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шепелев Семен Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Иванович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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