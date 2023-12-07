Миль Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миль Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1880

Сын: Миль Карл Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миль Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миль Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миль Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миль Амалия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миль Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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