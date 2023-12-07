Миль Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1880
Сын: Миль Карл Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миль Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миль Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миль Амалия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миль Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно