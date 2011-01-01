Пугачёва Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёва Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2011

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011

Отец: Пугачёв Виктор Леонидович

Мать: Пугачёва Наталья Павловна

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