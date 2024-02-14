Богданова Галия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Спартак
Рождение ребёнка
08.08.1958
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
20.06.1961
Рождение ребёнка
18.09.1965
Смерть
Неизвестно