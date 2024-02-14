Богданова Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Галия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Спартак

Рождение ребёнка
08.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Спартак

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Спартак

Рождение ребёнка
20.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Спартак

Рождение ребёнка
18.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Спартак

Смерть
Неизвестно

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