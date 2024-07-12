Кодоев Макар Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кодоева Неля Макаровна
Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодоев Владислав (Боцо) Макарович
Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодоев Мирослав Макарович
Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кодоева Светлана Макаровна
Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)
Смерть
Неизвестно