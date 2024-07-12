Кодоев Макар Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодоев Макар Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодоев Сосо Макарович

Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кодоева Неля Макаровна

Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодоев Владислав (Боцо) Макарович

Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодоев Мирослав Макарович

Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кодоева Светлана Макаровна

Мать ребёнка: Гуцаева Липа Харитоновна (Дадуевна)

Смерть
Неизвестно

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