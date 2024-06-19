Озеров Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерова Вера Валентиновна
Мать ребёнка: (Панферова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Николай Валентинович
Мать ребёнка: (Панферова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1960
Дочь: Озерова Мария Валентиновна
Мать ребёнка: (Панферова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно