Озеров Валентин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОзеров Валентин

Озеров Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Панферова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерова Вера Валентиновна

Мать ребёнка: (Панферова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Николай Валентинович

Мать ребёнка: (Панферова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1960

Дочь: Озерова Мария Валентиновна

Мать ребёнка: (Панферова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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