Анна Ильина 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Илья Григорьев1810 г.р.
Мать
Матрёна Тимофеева1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Илья Григорьев

Мать: Матрёна Тимофеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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