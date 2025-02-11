Анна Ильина
женский, родилась 1835, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецИлья Григорьев1810 г.р.
МатьМатрёна Тимофеева1813 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Илья Григорьев
Мать: Матрёна Тимофеева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно