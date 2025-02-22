Волочко (Волочко) Олеся Васильевна 14.09.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волочко (Волочко) Олеся Васильевна

Место рождения

Серебрянск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

14.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1976

Отец: Волочко Василий Григорьевич

Мать: Волочко (Тюменцева) Римма Евгеньевна

Серебрянск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
23.09.1999

Муж: Колесников Олег Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.11.1999

Дочь: Колесникова Александра Олеговна

Отец ребёнка: Колесников Олег Михайлович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.03.2007

Сын: Колесников Даниил Олегович

Отец ребёнка: Колесников Олег Михайлович

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
03.12.2009

Сын: Колесников Глеб Олегович

Отец ребёнка: Колесников Олег Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область

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