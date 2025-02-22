Волочко (Волочко) Олеся Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1976
Бракосочетание
23.09.1999
Рождение ребёнка
04.11.1999
Дочь: Колесникова Александра Олеговна
Отец ребёнка: Колесников Олег Михайлович
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.03.2007
Сын: Колесников Даниил Олегович
Отец ребёнка: Колесников Олег Михайлович
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
03.12.2009
Отец ребёнка: Колесников Олег Михайлович