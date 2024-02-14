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Курлаева Наталия Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

05.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлаев Илья Лукъянович

Рождение ребёнка
31.10.1843

Сын: Курлаев Яков Государственный Крестьянин Ильич

Отец ребёнка: Курлаев Илья Лукъянович

Рождение ребёнка
14.09.1849

Дочь: (Курлаева) Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Курлаев Илья Лукъянович

Рождение ребёнка
22.06.1851

Дочь: (Курлаева) Евпраксия Ильинична

Отец ребёнка: Курлаев Илья Лукъянович

Рождение ребёнка
23.05.1853

Сын: Курлаев Семен Ильич

Отец ребёнка: Курлаев Илья Лукъянович

Рождение ребёнка
20.07.1855

Сын: Курлаев Роман Ильич

Отец ребёнка: Курлаев Илья Лукъянович

Смерть
05.04.1895
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно

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