Янушкевич Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янушкевич Наталья Валентиновна

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Место рождения

Vilnius, Lithuania

Дата рождения

26.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1981

Отец: Янушкевич Валентин

Мать: Янушкевич Валентина

Vilnius, Lithuania
Бракосочетание
07.07.2007

Муж: Рашап Константин Евгеньевич

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
29.03.2010

Дочь: Рашап Елизавета

Отец ребёнка: Рашап Константин Евгеньевич

Lietuva
Развод
07.07.2014

Муж: Рашап Константин Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Vilnius, Lithuania
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