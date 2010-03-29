Янушкевич Наталья Валентиновна
Место рожденияVilnius, Lithuania
Дата рождения26.05.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1981
Отец: Янушкевич Валентин
Мать: Янушкевич Валентина
Vilnius, Lithuania
Бракосочетание
07.07.2007
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
29.03.2010
Дочь: Рашап Елизавета
Отец ребёнка: Рашап Константин Евгеньевич
Lietuva
Развод
07.07.2014
Место жительства
Неизвестно
Vilnius, Lithuania