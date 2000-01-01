Тиванова (Гребнева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиванова (Гребнева) Надежда

Тиванова (Гребнева) Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Тиванов Осип

Воскресенская церковь с. Пижемское Яранского уезда
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Петр

Отец ребёнка: Тиванов Осип

починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
18.09.1901

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Тиванов Осип

починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Федор

Отец ребёнка: Тиванов Осип

починок Болотный Ключ Яранского уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close