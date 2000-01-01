Тиванова (Гребнева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1900
Муж: Тиванов Осип
Воскресенская церковь с. Пижемское Яранского уезда
Рождение ребёнка
04.10.1900
Сын: Петр
Отец ребёнка: Тиванов Осип
починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
18.09.1901
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Тиванов Осип
починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
02.06.1904
Сын: Федор
Отец ребёнка: Тиванов Осип
починок Болотный Ключ Яранского уезда