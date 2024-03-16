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Мизгина Анна Ивановна

Место рождения

Карпово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Мизгин Иван Павлович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мизгина Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Мизгин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Мизгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мизгина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мизгина Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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