Мизгина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Около 1865
Муж: Мизгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мизгина Аполлинария Ивановна
Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мизгина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мизгина Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Мизгин Иван Павлович
Смерть
Неизвестно