Гридчина (Левашова) Параскева Федорова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Левашов Феодор Иосифов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1889
Муж: Гридчин Иван Петров
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Гридчин Федор Иванов
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Рождение ребёнка
24.03.1893
Дочь: (Гридчина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Рождение ребёнка
08.06.1895
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Рождение ребёнка
24.12.1897
Дочь: (Гридчина) Евгения Иванова
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Рождение ребёнка
04.10.1900
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Рождение ребёнка
07.05.1903
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: (Гридчина) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Рождение ребёнка
17.07.1913
Дочь: (Гридчина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров
Смерть
Неизвестно