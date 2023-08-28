Гридчина (Левашова) Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина (Левашова) Параскева Федорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Левашов Феодор Иосифов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.07.1889

Муж: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Гридчин Федор Иванов

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1893

Дочь: (Гридчина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.06.1895

Сын: Гридчин Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.12.1897

Дочь: (Гридчина) Евгения Иванова

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Гридчин Деонисий Иванов

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.05.1903

Сын: Гридчин Николай Иванов

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: (Гридчина) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.07.1913

Дочь: (Гридчина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Гридчин Иван Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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