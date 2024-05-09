Ушакова Прасковья Никитична 1721 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушакова Прасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Ушаков Даниил Матвеевич

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ушакова Ефимия Матвеевна

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ушакова Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ушаков Карп Матвеевич

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ушаков Василиск Матвеевич

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ушаков Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ушакова Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ушакова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович

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