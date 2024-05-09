Ушакова Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ушакова Ефимия Матвеевна
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ушакова Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ушаков Василиск Матвеевич
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ушакова Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ушакова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Ушаков Матвей Иванович