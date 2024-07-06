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Паршикова Степанида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

15.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Георгий Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович

Рождение ребёнка
30.11.1845

Дочь: Паршикова (Паршикова) Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.01.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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