Паршикова Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти15.01.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
30.11.1845
Дочь: Паршикова (Паршикова) Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович
Смерть
15.01.1873