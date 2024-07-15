Лопатин Ефрем Григориев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1899
Мать ребёнка: Лопатина Волженина (Бондарева) Наталья Мелетиева
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Лопатина Агафья Ефремова
Мать ребёнка: Лопатина Волженина (Бондарева) Наталья Мелетиева
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Лопатина Соломония Ефремова
Мать ребёнка: Лопатина Волженина (Бондарева) Наталья Мелетиева
Смерть
Неизвестно