Лопатин Ефрем Григориев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатин Ефрем Григориев

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатин - Лопатинский Григорий Аввакумов

Мать: Лопатина (Фоминых) Анна Игнатьева

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Волженина (Бондарева) Наталья Мелетиева

Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Лопатин Софроний Ефремов

Мать ребёнка: Лопатина Волженина (Бондарева) Наталья Мелетиева

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: Лопатина Агафья Ефремова

Мать ребёнка: Лопатина Волженина (Бондарева) Наталья Мелетиева

Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Лопатина Соломония Ефремова

Мать ребёнка: Лопатина Волженина (Бондарева) Наталья Мелетиева

Смерть
Неизвестно

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