Замятина (Зубарева) Мария Козмина
Место рожденияп. Кокоринский
Дата рождения1822
Дата смерти17.04.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Кокоринский
Спасский приход
Бракосочетание
28.01.1844
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.06.1845
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Замятин Дмитрий Аверкивич
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.05.1850 ст.
Дочь: Замятина Ирина Аверковна
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.06.1851
Дочь: Замятина Агрипина Аверковна
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.08.1852
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.02.1854
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.10.1855
Дочь: Замятина Анастасия Аверковна
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.04.1857
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.01.1860
Сын: Замятин Григорий Аверкивич
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
02.10.1863
Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
17.04.1890
д. Озерные (Над оз.Афонинским)