Замятина (Зубарева) Мария Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Зубарева) Мария Козмина

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Место рождения

п. Кокоринский

Дата рождения

1822

Дата смерти

17.04.1890

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Кокоринский
Спасский приход
Бракосочетание
28.01.1844

Муж: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
05.06.1845

Сын: Замятин Леонид Аверкивич

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Замятин Дмитрий Аверкивич

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.05.1850 ст.

Дочь: Замятина Ирина Аверковна

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.06.1851

Дочь: Замятина Агрипина Аверковна

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.08.1852

Сын: Замятин Матвей Аверкивич

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.02.1854

Сын: Замятин Прокоп Аверкивич

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.10.1855

Дочь: Замятина Анастасия Аверковна

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.04.1857

Сын: Замятин Радион Аверкивич

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.01.1860

Сын: Замятин Григорий Аверкивич

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
02.10.1863

Сын: Замятин Павел Аверкивич

Отец ребёнка: Замятин Аверкий Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
17.04.1890
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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